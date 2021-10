"Não temos muito tempo, mas ainda há tempo." BE anuncia voto contra se Governo não aceitar propostas

© Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anuncia que o partido votará contra o Orçamento do Estado para 2022 caso o Governo não aceite as nove propostas "muito claras".

"Se até à próxima quarta-feira o Governo entender negociar o OE, o BE responderá com disponibilidade e clareza para soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e garantem justiça para quem trabalhou toda a vida. Se o Governo insistir a impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o BE responderá pela sua gente, pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha e votará contra o Orçamento do Estado 2022. Não temos muito tempo, mas ainda há tempo", avisou.

"A chave de um orçamento que responda ao país, e de uma maioria parlamentar que aprove o orçamento, está, como sempre tem estado, na disponibilidade do Governo e do PS para um caminho negocial à esquerda", enfatizou.