Bloco de Esquerda apresenta proposta de Fundo de Recuperação Europeu

Por Raquel de Melo 14 Abril, 2020 • 17:20

O Bloco de Esquerda apresentou, esta tarde, a proposta de um Fundo de Recuperação Europeu para responder à crise gerada pela pandemia da Covid-19, com a condição de que não haja recurso a medidas de austeridade.

A proposta, apresentada pelos dois eurodeputados do Bloco Marisa Matias e José Gusmão, é de um fundo dotado de uma capacidade de pelo menos 6,3% do PIB da Zona Euro, o equivalente a cerca de 750 mil milhões de euros. Mas pode ir bem mais longe, como dá conta Marisa Matias.

"Pode ir até 1,47 mil milhões de euros, dependendo da recessão que tivermos em 2020", nota a deputada. No caso português, o financiamento pode ser de "até 30 mil milhões de euros, cinco a sete vezes mais do que aquilo que é possível com o Mecanismo Europeu de Estabilidade".

A proposta tem "taxas de juro muito próximas de zero e maturidade de até 80 anos", numa condição em que a dívida "irá sendo desvalorizada à medida que o tempo passa, por efeito da inflação".

Esta tarde, em conferência de imprensa, José Gusmão deu conta dos principais objetivos da medida. O objetivo é que a proposta possa ser implementada "imediatamente", pelo que deve ser formulada tendo em conta os limites legais atuais.

Com uma taxa de juro "muito próxima de zero", o objetivo é que "a emissão desta dívida não agrave os encargos que grande parte dos Estados-membros já tem com a dívida pública e que seria contraproducente".

A amortização desta dívida deve ser "empurrada para um futuro que não afete o horizonte de decisões mais imediatas", permitindo a "desvalorização financeira do capital em dívida".

Para os eurodeputados do Bloco é também essencial que a dívida contraída pelos estados-membros ao abrigo deste fundo de recuperação "não seja considerada para efeitos do cumprimento das metas estabelecidas pelo PEC", mesmo que a suspensão do pacto seja levantada.

Questionado pelos jornalistas, José Gusmão explicou que há várias fórmulas para determinar o que caberia a cada estado-membro, mas quis deixar claro que, ao contrário das medidas decididas há dias pelo Eurogrupo, no caso deste fundo a aplicação das verbas será decidida por cada país.

"A ideia é que os estados-membros possam desenvolver as suas próprias estratégias de recuperação económica, assentes no perfil de especialização das suas economias", explica o deputado, realçando o choque que o Turismo português sente.

O Bloco de Esquerda considera que, para além de apresentar instrumentos "ineficazes e insuficientes", "a reunião do Eurogrupo praticamente enterrou a proposta dos Eurobonds". Uma proposta que, adianta o partido, "só seria útil se não contribuísse para a acumulação de montantes de dívida insuportáveis na Zona Euro".