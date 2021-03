Bloco de Esquerda defende reabertura do primeiro ciclo "desde já"

© José Sena Goulão/lusa

Depois da audiência com o Presidente da República, Catarina Martins defendeu um desconfinamento "de forma cautelosa". A líder do Bloco de Esquerda (BE) pede que o Governo reabra a pré-primária, creches e primeiro ciclo "desde já".

"Este é o tempo, há uma descida consistente no número de internados", lembrou. Ainda assim, a líder do BE referiu que os números da pandemia ainda não permitem um desconfinamento absoluto.

Catarina Martins defende que as escolas devem reabrir até ao primeiro ciclo: "Não há nenhuma razão para que não reabram desde já. Uma semana faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças", lembrou.

A líder do BE salientou ainda o trabalho do Governo com os especialitas, para a elaboração de um plano de desconfinamento, apelando à previsão de datas e cenários.

Catarina Martins recordou que o partido defendeu uma testagem alargada à comunidade escolar, tendo em vista o regresso às aulas, que o Governo já colocou em execução. Da mesma forma, a líder bloquista congratula-se com a vacinação prioritária aos docentes e não-docentes escolares.

No que toca à economia, Catarina Martins não revelou se obteve alguma indicação por parte do Governo do que poderá reabrir, mas alerta que, a acontecer, os apoios às empresas devem manter-se.

O BE considera ainda que o plano de desconfinamento deve prolongar-se até ao final do verão, altura em que se espera que haja imunidade de grupo em Portugal. Catarina Martins insistiu na necessidade de um reforço da resposta de saúde pública e um aumento do número de testes de rastreio.

Marcelo Rebelo de Sousa está a ouvir os nove partidos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência, um dia depois de ter tomado posse para um segundo mandato como Presidente da República.

O atual período de estado de emergência termina às 23h59 de próxima terça-feira, 16 de março.