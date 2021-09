Bloco de Esquerda já na estrada com problemas ambientais na agenda

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © Rui Minderico/Lusa

No cais da Moita estão ancorados varinos, canoas e catraios. "São embarcações que praticamente já são peças de museu", explica o vereador bloquista Joaquim Raminhos.

Dantes estes barcos serviam para transportar vários produtos para Lisboa, hoje são quase uma relíquia. O grupo, com a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, à cabeça, visitou um estaleiro que recupera barcos antigos e que se debate com a falta de mão-de-obra.

"Este está aqui há 3 anos parado, isto é desprestigiante para nós", lamenta o mestre Jaime. Aponta para uma fragata, a única existente no Tejo, construída em 1947.

Catarina Martins defende que a cultura ribeirinha do Tejo deve ser defendida e aponta para os problemas ambientais que se vivem na Moita: "Ainda há esgotos a céu aberto, há descargas poluentes não tratadas, falta o desassoreamento do rio", enumera.

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera que os municípios não podem deixar tudo nas mãos do Governo e nestas matérias também têm competência. Traçou também o objetivo de "ter mais força" nestas autárquicas, mas sem quantificar metas, considerando que mesmo quem não concorda com tudo o que defendem os bloquistas, vai querer o partido nas suas autarquias.

Questionada sobre os objetivos dos bloquistas nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro, Catarina Martins começou por defender que "o Bloco de Esquerda já provou que muda a política autárquica" e, por isso, quer "ter mais força" nesta corrida eleitoral.

"Temos muita humildade e temos muita determinação em aumentar a nossa força e quem for votar é que vai decidir. Esperaremos tranquilamente o que as pessoas decidirem", respondeu, quando interrogada sobre o número de vereadores que espera eleger

No final da visita a responsável pelo partido recebeu das mãos do vereador bloquista um barco em miniatura com o seu nome.