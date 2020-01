Bloco de Esquerda não vai votar a favor do Orçamento do Estado para 2020

© Mário Cruz/Lusa

O Bloco de Esquerda vai abster-se ou votar contra o Orçamento do Estado. O anúncio foi feito, na tarde deste sábado, por Catarina Martins.

"A mesa nacional do Bloco considera que não há condições para votar favoravelmente a proposta do Orçamento do Estado apresentada pelo Governo", afirmou a coordenadora do Bloco de Esquerda, frisando que, "no entanto, estão em curso ainda negociações entre o Bloco de Esquerda e o Governo, o PS e achou [a mesa nacional] por bem não interromper o processo negocial".

Bloco de Esquerda acredita que "não há condições" para aprovar OE2020 00:00 00:00

Catarina Martins recordou que existe uma "situação particular em que a abstenção do Bloco de Esquerda chega para viabilizar o OE". Assim, "não é preciso fazer ponderações muito mais alargadas", afirma, salvaguardando que o partido considera "muito importante que um OE seja um OE negociado à esquerda com todos os partidos de esquerda".

O Bloco aguarda para verificar se, ainda antes de sexta-feira, "há algum caminho possível para matérias orçamentais fundamentais que o BE propõe". "Se houver esse caminho o BE poderá abster-se e viabilizar o Orçamento. Se estas negociações não derem esse caminho necessário, o BE votará contra o OE2020", alertou a coordenadora do Bloco.