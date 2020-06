Bloco de Esquerda quer todas as carruagens da Linha de Sintra disponíveis

Estação de comboios de Queluz/Monte Abrão na Linha de Sintra © Jorge Amaral / Global Imagens

Por Tiago Santos com Lusa 29 Junho, 2020 • 07:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda (BE) pede ao Governo novas medidas que garantam o cumprimento das regras de segurança durante as horas de maior frequência de passageiros nos transportes públicos da área da Grande Lisboa. O partido defende que a tutela coloque, no imediato, em circulação todas as carruagens à disposição para a Linha de Sintra, bem como assegure que existem carruagens de reserva para essa linha suficientes para casos de sobrelotação ou outros problemas técnicos.

Isabel Pires, explica que há que evitar aglomerações, nomeadamente na Linha de Sintra e em hora de ponta. "Não pode existir maior fiscalização sem oferecer às pessoas melhores condições para se deslocarem, nomeadamente com as condições de segurança e distanciamento físico, se as pessoas não tem outra solução que não o uso do transporte público", afirma a deputada do BE, a propósito da proposta de resolução.

A fiscalização não basta, diz Isabel Pires do BE 00:00 00:00

O BE pede ao Governo que execute, com urgência, um estudo para a reformulação das frequências dos comboios na Linha de Sintra, com foco para as horas de ponta onde se têm registado comboios sobrelotados, de forma a acrescentar garantias de segurança.

Para evitar que "autocarros e automóveis vão excessivamente cheios, e de forma a cumprir as normas de segurança", o Bloco pede ainda ao Governo que acione um complemento rodoviário ao transporte ferroviário, que faça o mesmo percurso da linha identificada, garantindo a mobilidade dos passageiros em condições que cumpram as normas de segurança e saúde pública exigíveis.

As propostas do Bloco de Esquerda, segundo a deputada Isabel Pires 00:00 00:00

Estas medidas para o combate à propagação da Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa são apresentadas pela coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, antecedendo a interpelação deste partido ao Governo, na quarta-feira, no Parlamento, sobre "a resposta à Covid-19 na Grande Lisboa nos transportes e na habitação".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19