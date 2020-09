Bloco de Esquerda responde à pressão do PS. Ouça a entrevista a Pedro Filipe Soares

© Sara Matos/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 29 Setembro, 2020 • 07:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já tem havido braços de ferro entre Bloco e PS, mas este ameaça prolongar-se até à reta da meta do debate orçamental. Em causa está o alcance das medidas para responder à crise provocada pela pandemia e um obstáculo chamado Novo Banco, com o Bloco a insistir numa auditoria e no fim das transferências para a instituição.

Embora não faça parte da negociação do Orçamento, a alteração às leis laborais também dividem bloquistas e socialistas.

Haverá crise no horizonte? As respostas na entrevista da TSF a Pedro Filipe Soares.