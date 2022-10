Bloco de Esquerda saúda vitória de Lula da Silva

Catarina Martins, coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda © Rodrigo Antunes/Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, felicitou o Brasil e Lula da Silva pela eleição como Presidente, na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, contra o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro.

"Parabéns Brasil. Parabéns, Lula da Silva", escreveu a líder do BE no Twitter.

Cerca das 23h00 de Lisboa, o Supremo Tribunal Eleitoral (STE) deu a eleição como matematicamente definida. Quando estavam apuradas 99,17% das secções, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Lula da Silva tinha 50,85% dos votos, contra 49,15% para Jair Bolsonaro (extrema-direita).

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorada após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).