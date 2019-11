Bloco defende contratação urgente de pediatras e mexidas nas carreiras do SNS

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, fala aos jornalistas durante a conferência de imprensa no final da reunião da Mesa Nacional, Lisboa, 19 de outubro de 2019. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Catarina Martins defende que é urgente "mexer nas carreiras dos médicos no SNS" e avançar no sentido da exclusividade dos clínicos no serviço público. Após uma visita ao Hospital Garcia de Orta, a coordenadora do Bloco de Esquerda insistiu no apelo a uma resolução rápida para as urgências de pediatria.

"Para resolver a emergência do Garcia da Horta com falta de pediatras é preciso que abram vagas e contratar-se quanto antes com a majoração para tentar que médicos queiram vir para cá e venham para cá, porque concursos no passado ficaram vazios", referiu a bloquista.

