Bloco desafia ministra da Cultura a "agir" sobre precários na Casa da Música

Catarina Martins reuniu-se com trabalhadores precários

O Bloco de Esquerda suspeita que a administração da Casa da Música esteja a "fazer um fundo de poupança à custa do Orçamento de Estado e dos trabalhadores".

Depois de uma conversa, esta manhã, com trabalhadores precários, a coordenadora do Bloco de Esquerda estimou que cerca de "trezentos trabalhadores" estejam em situação de precariedade na Casa da Música, apesar da Casa da Música ter recorrido ao apoio do Estado.

"Lamentamos esta atitude inaceitável e má-fé da administração da Casa da Música, que é financiada pelo Estado e está a cortar a 100% o salário de alguns trabalhadores, quando o facto de não ter espetáculos não pode ter tido, até à data, um impacto superior a 5%", criticou Catarina Martins.

A líder bloquista apelou à intervenção da ministra da Cultura neste e noutros casos de instituições financiadas pelo Orçamento do Estado.

Catarina Martins defende que o Ministério da Cultura deve "garantir a integração dos trabalhadores precários em todas as instituições que têm financiamento público e garantir que recebem os seus pagamentos devidos", denunciando situações que não estarão em conformidade com a lei na Casa da Música.

"O Ministério da Cultura não pode fazer de conta que não está a ver o que se está a passar", disse a coordenadora do BE.

