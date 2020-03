Bloco exige requisição do hospital do SAMS encerrado por causa de surto de Covid-19

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

O Bloco de Esquerda defende que a ministra da Saúde deve "investigar as responsabilidades da administração do SAMS no desenvolvimento de um surto que pode ter contagiado vários profissionais de saúde e utentes" do hospital que detém em Lisboa, cujas "instalações, equipamentos e profissionais" o partido quer ver "requisitados para reforço do Serviço Nacional de Saúde".

Salientando, em comunicado, que se sabe que "a administração do SAMS não enviou para isolamento profilático alguns profissionais que tinham estado em contacto com um caso de Covid-19 positivo", o Bloco de Esquerda acusa o SAMS de "desrespeito pelo isolamento profilático" e reclama que sejam apuradas responsabilidades,

Para o Bloco, o "SNS tem de requisitar os cerca de 1500 profissionais, assim como a capacidade de internamento, de prestação de cuidados e todo o equipamento existente no hospital e nas clínicas do SAMS" encerrados por causa dos casos de infetados entretanto conhecidos. "Todos são mais do que necessários para fazer face à epidemia e para garantir uma resposta capaz de atender e cuidar todas as pessoas que adoecendo com Covid-19 necessitem de cuidados de saúde mais diferenciados", acrescenta o BE.

