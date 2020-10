"Bloco não poderá viabilizar um Orçamento em que não há negociação"

© António Cotrim/Lusa

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, garante que o objetivo do partido é viabilizar o Orçamento do Estado para 2021, mas alerta que, para tal, o PS tem de dar "passos para a negociação".

Em entrevista à RTP, a líder bloquista mostrou-se preocupada com a falta de resposta a problemas que diz estarem identificados desde o verão.

"Neste momento estamos a ter uma enorme preocupação", admitiu, declarando-se desagradada com a "intransigência do Governo", que será a "chave".

"O PS sempre disse que queria mudança" e agora, diz a líder bloquista, é o Bloco quem diz ao PS que "mantenha os compromissos".

O BE quer um OE que "responda às dificuldades" do país, em especial no que diz respeito à saúde, ao emprego e ao sistema financeiro.

Questionada pelo jornalista José Rodrigues dos Santos sobre a posição do partido, Catarina Martins diz esperar que o Bloco "possa votar a favor".

Ainda assim, se o PS "mantiver a intransigência nestes pontos fundamentais", alerta, "o Bloco não poderá votar um Orçamento em que não há negociação".

A situação é "muito complicada" pela ausência de um "acordo de legislatura" e pelo incumprimento de metas por parte do Governo, pelo que este é o momento de o PS "dar passos para a negociação porque não tem maioria" e porque "para o Orçamento ser viabilizado, tem de dar passos concretos".