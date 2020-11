Apoios renovados e bens essenciais assegurados. Bloco quer "medidas de emergência"

© Tiago Petinga/Lusa

O Bloco de Esquerda está preocupado com os apoios à pandemia de Covid-19 que já terminaram ou estão a terminar este mês e que vão deixar muitos trabalhadores sem rendimentos. Catarina Martins anunciou as propostas de medidas de emergência para esta segunda vaga, apontando que esta necessidade era "muito antecipável".

O caso dos trabalhadores independentes, diz a coordenadora do Bloco de Esquerda em conferência de imprensa, é um dos problemas que tem de levar o Governo a agir, já que há trabalhadores que "esgotaram o prazo de duração máximo de seis meses" de apoio extraordinário à redução de atividade económica do trabalhador independente.

"Os apoios que foram criados na primeira vaga ou já acabaram ou tinham períodos de concessão muito curtos e os trabalhadores de tantos setores como restauração, cultura, turismo, etc, que perderam rendimento já usaram toda a duração que estava prevista no início. Portanto, neste momento, é essencial prolongar os apoios que existem ou retomá-los", aponta Catarina Martins.

Mas também a prorrogação extraordinária do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego é abordada pelo Bloco de Esquerda, tendo em conta que "para muitos trabalhadores [este apoio] acabou em outubro e que assim correm o risco de em novembro e dezembro não terem o apoio necessário numa altura em que as atividades continua com restrições e não têm emprego".

Catarina Martins alerta ainda que a medida que impedia os cortes na água, luz, gás e comunicações "deve ser reposta e prorrogada por iniciativa imediata do Governo, sem esperar que a Assembleia da República volte a poder fazê-lo, o que só seria possível após o processo orçamental".

Entre as "medidas de emergência" referidas pelo Bloco de Esquerda está também a necessidade de "agilizar apoios", entre eles o pagamento atempado das prestações relativas ao isolamento profilático "para que as pessoas possam ficar em casa", já que "pessoas em situações muito vulneráveis sentem-se constrangidos a manter o emprego por não terem a garantia do rendimento". Também a agilização do subsídio a cuidadores informais é pedida pelos bloquistas.

Catarina Martins assegurou que o Bloco de Esquerda "tem vindo a chamar a atenção" para a "quantidade de trabalhadores e de situações a que esses apoios não chegam", tanto nos apoios extraordinários "que não chegaram a muitos trabalhadores ou cujo prazo entretanto acabou", como nos apoios aos cuidadores informais "que acabaram por nunca ficar no terreno".

"Não é possível estar num estado de emergência, com medidas de contenção, com medidas que param a atividade económica e não termos no terreno medidas de apoio extraordinário às pessoas a quem pedimos, em nome da saúde de todos, que parem a sua atividade", referiu.

