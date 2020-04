Bloco quer apoio de emergência de 15 milhões à comunicação social

© Rodrigo Cabrita/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 10 Abril, 2020 • 19:30

No momento em que o Governo estuda medidas de apoio à comunicação social, o Bloco de Esquerda avança com a proposta de um pacote de emergência de 15 milhões de euros, durante os meses de maio, junho e julho.

A repartição do "bolo" de quinze milhões teria em conta, não apenas as receitas publicitárias mas também "a intensidade de produção jornalística de cada meio, indicada pela dimensão dos seus quadros profissionais próprios".

O Bloco sugere 43% para a televisão (6,45 milhões de euros), 43% para a imprensa (6,45 milhões) e 14% para rádios de dimensão nacional e local com corpo redatorial (2,1 milhões).

Jorge Costa, dirigente bloquista, avisa que "a crise económica e a queda da publicidade pode silenciar boa parte da comunicação social" e defende por isso que "o Estado deve lançar apoios de emergência, sob um critério claro: proteger a produção jornalística", colocando "a proteção do jornalismo no centro das medidas de apoio à comunicação social".

"As audiências nunca foram tão elevadas como sob o isolamento, mas a crise económica não cessa de contrair as receitas publicitárias", lembra o deputado do BE.

O apoio de 15 milhões para maio, junho e julho obriga as empresas apoiadas "a manter intactos os postos de trabalho e os salários existentes à data da declaração do estado de emergência (18 de março) e não é compatível com o recurso a lay-off ou medidas que diminuam a efetiva capacidade de produção jornalística".

No caso das televisões e rádios, as verbas seriam distribuídas pelas empresas na proporção do respetivo número de jornalistas com contrato efetivo. No caso da imprensa escrita, o BE propõe a criação de uma plataforma digital "através da qual cada cidadão maior de 16 anos escolhe uma publicação, a cujos conteúdos online passa a aceder gratuitamente durante os meses de maio, junho e julho. Aos meios de comunicação social será entregue, em cada um dos três meses, a parte da verba de apoio à imprensa nacional proporcional às escolhas feitas pela população".

Para Jorge Costa "esta medida proporciona aos meios de comunicação social a abertura de uma relação estreita com um enorme universo de pessoas, que passam a estar familiarizadas com o regime de assinatura".

Para a imprensa desportiva e imprensa local e regional, O BE sugere apoios específicos, que passem, por exemplo, por "porte pago gratuito para a imprensa local, regional e nacional, eliminação do IVA nas assinaturas comerciais".