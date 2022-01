Bloco quer "negociar legislatura", Livre insiste num acordo escrito

© Reprodução SIC

Por Judith Menezes e Sousa 04 Janeiro, 2022 • 20:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Com toda a simpatia", Catarina Martins começou logo ao ataque ao partido fundado pelo antigo bloquista Rui Tavares considerando que o programa "precisa de concretização das medidas " em áreas como a Saúde.

A coordenadora do Bloco citou o exemplo da formulação sobre a eventual exclusividade dos profissionais de saúde para puxar pela experiência de seis anos a negociar com António Costa.

Ouça as principais declarações do debate 00:00 00:00

"No momento que o Rui Tavares propuser com António Costa com esta proposta para equacionar a exclusividade, eu lhe garanto que Costa lhe diz logo que sim, cria um grupo de trabalho e passa dez anos a estudar e a equacionar", ironizou Catarina Martins no debate na SIC Notícias.

Rui Tavares, cabeça de lista por Lisboa, não deixou passar muito tempo sem retribuir a lição, para defender que a proposta do BE para eliminar "regras do mercado interno" vai contra duas das quatro liberdades implícitas na União Europeia (bens, serviços, capitais, pessoas).

"A Alemanha diria que sim a esta proposta. Seria o mesmo que num combate de boxe o peso pluma dizer que sim ao peso pesado, a uma proposta em que o peso não contaria para o combate", explicou o antigo eurodeputado.

Mas foi nas questões sobre eventuais entendimentos futuros que as críticas foram mais agudas: Rui Tavares considera que ainda estão por explicar as razões que levaram o Bloco a chumbar a proposta de Orçamento para 2022, logo na generalidade.

"Porque é que não se chegou à especialidade? Acho que ninguém entendeu. Não há bom argumento nem explicação para isso", considerou o fundador do Livre acusando Catarina Martins de ter "chutado para canto, como António Costa" quando confrontada com a proposta de um acordo "escrito" entre PS, esquerda e PAN: "Precisamos de acordo com a intenção de dar ao país um governo", defendeu.

Na resposta, Catarina Martins ironizou que Rui Tavares "quase parece António Costa" nas críticas que faz ao Bloco e afirmou que "o BE quis, fez, propôs e fará um acordo à esquerda para o Governo."

"Nós não vamos negociar um Orçamento, vamos negociar uma legislatura", garantiu a coordenadora bloquista.