Bloco quer políticas públicas nos transportes, trabalho e habitação para conter surto

© Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 23 Junho, 2020 • 18:01

A coordenadora do BE defendeu esta terça-feira que, mais do que a responsabilização individual, são necessárias políticas públicas nas áreas dos transportes, trabalho e habitação para conter a pandemia de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Se as pessoas continuarem a ter de apanhar transportes lotados, se não tiverem condições de segurança no trabalho e estiverem a habitar em condições de sobrelotação, as medidas implementadas ontem [segunda-feira] não serão capazes de conter nada", defendeu Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A coordenadora do BE defendeu que "os novos surtos que têm surgido não estão relacionados tanto com as condições de desconfinamento", mas com pessoas que continuaram a trabalhar durante toda a pandemia em áreas como as limpezas, construção civil ou supermercados.

"Sem dúvida que o apelo a comportamentos individuais responsáveis é muito importante, mas também têm de existir políticas públicas para proteger pessoas cuja infeção acontece no trabalho", defendeu.

A líder do BE defendeu que existem "medidas de curto prazo" que pode ser implementadas imediatamente, como a criação de planos de contingência nas empresas em conjunto com as Comissões de Trabalhadores e autoridades sanitárias, o desdobramento dos transportes públicos e o "realojamento imediato" de famílias que vivam sem condições de salubridade.

Questionada se as medidas que entraram hoje em vigor na Área Metropolitana de Lisboa podem estar a passar ao lado da raiz do problema, Catarina Martins defendeu ser necessário olhar para "os dados científicos" e "não basta ter medidas para uma realidade eventual".

"É muito fácil olhar para os números e dizer que o problema é de um comportamento individual aqui ou acolá. O que nos dizem os dados é que onde estão a aparecer os casos é em população com idade ativa que ficam infetadas no decurso da sua atividade laboral, em profissões que nunca pararam", afirmou.

A líder do BE defendeu que "é preciso não esquecer a responsabilidade coletiva de proteger os que estiveram na linha da frente e com os salários mais baixos" durante a pandemia.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) está sujeita, a partir de hoje, a medidas mais restritivas para conter os casos de Covid-19 - como a proibição de ajuntamentos de mais de dez pessoas ou o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais a partir das 20:00 (exceto restaurantes) - e quem desrespeitá-las pode incorrer em crime de desobediência, determinou o Governo.

Portugal regista hoje mais seis mortos relacionados com a Covid-19 do que na segunda-feira e mais 345 infetados, 87% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.540 mortes relacionadas com a Covid-19 e 39.737 casos confirmados desde o início da pandemia.