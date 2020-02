BE chama governador do BdP por causa dos negócios de Isabel dos Santos

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa © Filipa Bernardo/Global Imagens

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou esta terça-feira que o partido vai chamar o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, ao Parlamento.

No debate quinzenal, os bloquistas questionaram o primeiro-ministro, António Costa, sobre a manchete do Jornal de Notícias desta terça-feira, que revela a prescrição de multas a banqueiros e a "impunidade de uma elite com um extenso cadastro de crime económico".

"Quero perguntar-lhe sobre a transposição da quinta diretiva sobre branqueamento de capitais - quando será transposta? E se o Governo tem garantias de que o Banco de Portugal cumprirá as suas obrigações legais. O Banco de Portugal tem de ter garantias sobre o destino do dinheiro das vendas, caso contrário pode tornar-se num caso de branqueamento de capitais mesmo nas barbas do Banco de Portugal", afirmou a líder do BE, recorrendo ao caso concreto de Isabel dos Santos como exemplo.

Na resposta, Costa recordou o respeito pela "independência do Banco de Portugal", "confiando que instituições funcionem" e que o BdP "cumpra as suas funções", frisando que a Assembleia pode "chamar o governador do Banco de Portugal" para pedir esclarecimentos.

Catarina Martins respondeu que o Bloco de Esquerda vai avançar com esse processo.