Bloquistas preocupados com rumo do partido

No Bloco de Esquerda não se fala em cisões, mas há preocupação com o rumo que o partido está a levar. Largas dezenas de apoiantes do partido decidiram avançar com uma moção para a próxima convenção do partido.

Chamam-se Movimento Convergência e não estão agradados com o rumo que o partido leva, sobretudo na relação com o Partido Socialista. João Madeira, bloquista fundador do partido que já foi membro da mesa nacional, explica que é preciso um bloco mais bloco e mais independente.

"Há um conjunto de fatores que nos preocupam, particularmente relacionados com o facto de a direção do Bloco parecer não ter percebido que estas eleições marcaram uma alteração na conjuntura à qual deveria corresponder uma alteração do ponto de vista da orientação política do Bloco", explicou João Madeira.

Bloquista diz que o partido não pode estar só à espera de sinais do Partido Socialista 00:00 00:00

Este movimento vai levar à próxima convenção do Bloco de Esquerda uma moção estratégica e, com ela, uma lista aos órgãos nacionais do partido.