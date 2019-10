Bombeiros profissionais com "elevada expetativa" sobre nova secretária de Estado

© Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais manifestou esta segunda-feira "elevada expetativa" na nomeação de Patrícia Gaspar para secretária de Estado da Proteção Civil, considerando ser necessário alguém "com força" para realizar "todas as alterações necessárias" para o setor.

"É necessário uma Secretaria de Estado com força para implementar todas as alterações necessárias à melhoria do setor", refere a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) em comunicado, mostrando "total disponibilidade para a continuidade do diálogo sobre as temáticas relacionadas com o setor".

No mesmo comunicado, a ANBP considera ser este "o momento ideal para o avanço na resolução de problemas concretos", como a organização de todo o setor dos bombeiros profissionais, a integração dos precários que servem a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a organização do setor profissional que presta serviço nas associações humanitárias de bombeiros.

A ANBP refere também que outras das tarefas prioritárias são a reformulação de toda a orgânica da Escola Nacional de Bombeiros e o reforço de meios e recursos humanos na ANEPC.

"Com a nomeação de Patrícia Gaspar como secretária de Estado da Proteção Civil, a ANBP reafirma assim a sua disponibilidade e expetativa para a resolução, de uma vez por todas, de todos os problemas que afetam os Bombeiros Profissionais", frisa ainda.

Segundo a lista de secretários de Estado apresentada esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a atual segunda comandante da ANEPC e porta-voz desta estrutura durante os incêndios de 2017, Patrícia Gaspar, vai assumir a secretaria de Estado da Proteção Civil no Ministério que continua a ser tutelado por Eduardo Cabrita.