Branqueamento de capitais. PSD questiona Governo sobre diretiva europeia

A deputada Isabel Meirelles quer saber se Augusto Santos Silva tem conhecimento da nota enviada pela Comissão Europeia © Estela Silva/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 14 Fevereiro, 2020 • 14:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Preocupado com um eventual procedimento de infração, o PSD questiona o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a não transposição da quinta diretiva sobre o branqueamento de capitais.

Numa pergunta entregue na Assembleia da República, a deputada Isabel Meirelles quer saber se Augusto Santos Silva tem conhecimento da nota enviada pela Comissão Europeia e qual o motivo pelo qual o Governo não procedeu atempadamente à transposição desta diretiva.

Esta questão vem na sequência da advertência feita esta semana pela Comissão Europeia que pede urgência às autoridades portuguesas para que a diretiva seja transposta para o ordenamento jurídico nacional. Na nota publicada, a Comissão Europeia sublinha que "escândalos recentes de lavagem de dinheiro demonstraram a falta de regras mais rígidas a nível europeu".

Preocupação agora subscrita pelo PSD que realça que "as situações de incumprimento, além de não respeitarem os direitos dos cidadãos e das empresas, previstos e regulados em diretivas não transpostas, comprometem, igualmente, o posicionamento político de Portugal na União Europeia, constituindo o incumprimento da obrigação de transposição de diretivas, de forma correta e atempada, uma violação do Tratado de Funcionamento da União Europeia que coloca em causa a eficácia do direito da União e a credibilidade do Estado português".