Bruxelas anuncia encontro de António Costa com Von der Leyen

António Costa © António Pedro Santos/Lusa

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 12 Janeiro, 2023 • 13:15

A porta-voz da Comissão Europeia, Dana Spinant anunciou esta quinta-feira que o primeiro-ministro, António Costa vai estar, em Bruxelas, na quinta-feira da próxima semana, para uma reunião com a presidente Ursula von der Leyen.

"Temos uma série de prioridades importantes em que estamos a trabalhar em conjunto, tal como se viu na última Cimeira Europeia. E como é sabido esse trabalho será continuado no próximo [Conselho Europeu]", afirmou a principal porta-voz da presidente da Comissão Europeia, depois de questionada sobre a razão do encontro.

A sustentabilidade da ajuda à Ucrânia, a crise energética, a relação comercial com os Estados Unidos ou a política de alargamento foram temas dominantes na cimeira anterior. Entre os assuntos importantes na agenda portuguesa poderiam estar por exemplo o Programa de Recuperação e Resiliência as interligações ibéricas.

Sem dar detalhes sobre as temáticas que estarão em cima da mesa, Dana Spinant disse que esta será "uma conversa fluida", indo ao encontro daquilo que é o habitual nos "encontros regulares" de representantes nacionais com a chefe do executivo comunitário.

"A presidente reúne-se regularmente com os seus homólogos dos estados membros, - chefes de Estado ou chefes de governo -, e há uma conversa muito fluida sobre todos os assuntos que são importantes para a agenda europeia", afirmou, sublinhando que "esta reunião não é exceção".

"Cobrirá também assuntos correntes ou qualquer coisa que seja importante, [e] relevante neste momento para a União Europeia e para Portugal", insistiu, embora sem concretizar.

A porta-voz também se escusou a avançar quem teve a iniciativa de agendar a reunião. "Não estou em posição de dizer quem solicitou o encontro", afirmou, reiterando que as conversas entre nós [a Comissão Europeia] e os governos são muito fluidas, e simplesmente surgiu a oportunidade de ambos terem uma reunião na próxima semana".