Bruxelas dá luz verde à exceção de Portugal e Espanha para controlarem preços da energia

© EPA

Por TSF 25 Março, 2022 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta sexta-feira que o Conselho Europeu deu luz verde a medidas excecionais para o mercado ibérico de eletricidade.

"Reconhecemos que na Península ibérica há menos interligações e uma maior presença das energias renováveis, na produção de energia elétrica, o que é muito bom. Concordámos, por isso, em aplicar um tratamento especial para a Península Ibérica, para que possam lidar com esta situação, e que possam definir de forma diferente, a composição dos preços da eletricidade", disse a presidente da Comissão, no final da reunião do Conselho Europeu.

A exceção ibérica foi muito contestada por algumas delegações, e isso também explica a demora para concluir esta cimeira. O primeiro-ministro espanhol terá mesmo ameaçado abandonar os trabalhos caso não saísse de Bruxelas sem uma medidas aceitável.

Portugal e Espanha chamadas Ilhas energéticas, do ponto de vista da rede europeia de energia. Batem-se há vários anos pela conclusão das interligações à rede europeia. E isso é um fator, visto pelos dois países como penalizador, para lidar com a subida de preços.

Os dois governos, António Costa e Pedro Sanches chegaram a esta cimeira com uma posição concertada para trabalharem sobre um preço de referência para o gás, limitando o impacto sobre a formação do preço da eletricidade.