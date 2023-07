Buscas no PSD? "Não devemos dramatizar nem banalizar", defende ministro da Cultura

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura © Igor Martins / Global Imagens

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, considera que é preciso refletir sobre os tempos da Justiça e da Política e quanto à forma como as investigações devem decorrer, a propósito das buscas ao PSD.

Adão e Silva manifestou, em declarações à Sic, alguma estranheza perante o modo como decorreram as buscas a casa do ex-presidente social-democrata e a sede do partido. "Observo sempre com alguma surpresa este tipo de atuação e julgo que nós não devemos nem dramatizar excessivamente nem também aceitar a banalização deste tipo de investigação", defendeu.

"Acho que merece mesmo reflexão, nesta matéria em particular, e é talvez um ensinamento para todos os partidos que, às vezes, reagem muito a quente, quando são feitas estas buscas e este tipo de ações", acrescentou.

Para o governante, o "tempo da Justiça" é "sempre diferente" do "tempo mediático e do tempo político". "Precisamos de aprender a separar esses ritmos e não deixar que uns contaminem os outros", sublinhou.

O ex-líder do PSD, Rui Rio, acusou, esta sexta-feira, o Ministério Público de querer mostrar os políticos como "gatunos e vigaristas", depois de a própria casa e a sede do partido, terem sido alvo de buscas, por suspeitas dos crimes de peculato e abuso de poderes.

Numa carta enviada à procuradora-geral da República, também o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, apontou uma "grande desproporcionalidade" nas buscas, lamentando que tivessem sido desarrumadas "sem aparente critério as casas de cidadãos, que se proceda indiscriminadamente à devassa da sua vida privada, à clonagem e apreensão dos seus aparelhos eletrónicos, designadamente telefones".