Cabrita abandona Governo, Portugal não registava tantas mortes por Covid desde março e outros destaques TSF

Eduardo Cabrita © Lusa

Por TSF 03 Dezembro, 2021 • 20:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro Eduardo Cabrita está de saída do Governo. O titular da pasta da Administração Interna pediu a demissão depois de ter sido conhecida a acusação ao seu motorista. Em causa o acidente que vitimou uma pessoa na A6.

O pedido de exoneração foi prontamente aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.

A demissão do MAI do Governo acontece no dia em que as autoridades de saúde registaram mais 2535 novos contágios e 21 mortes, o número mais elevado de óbitos desde março.

A tarde desta sexta-feira ficou ainda marcada pela explosão que ocorreu num prédio em Lisboa. O acidente, que terá sido provocado por uma fuga de gás, provocou quatro feridos. um deles ficou em estado grave. Todos foram transportados para o Hospital de São José.

Com as fronteiras fechadas devido à nova variante Ómicron, a TAP anunciou que vai fazer um voo de repatriamento de cidadãos portugueses e da UE de Marraquexe já no próximo domingo.

A pandemia agravou-se nas últimas semanas, sobretudo, na Europa Central. O Governo belga anunciou esta sexta-feira novas medidas de combate à pandemia, sendo que uma delas é destinada aos mais novos. As crianças terão de usar obrigatoriamente máscara a partir dos 6 anos.

Por cá, o próximo fim de semana será marcado pelo frio. Os termómetros vão descer em todo o território continental. O próximo ferida, 8 de dezembro, será chuvoso, de acordo com as previsões.

Por fim, já estamos a transmitir o Especial Desporto TSF com destaque para os dois jogos: Portimonense-FC Porto e o dérbi entre o Benfica e o Sporting na Luz.