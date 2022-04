Caem as máscaras, ficam os cravos: a sessão solene do 25 de Abril

Por Carolina Rico com Lusa 25 Abril, 2022 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

"Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril?", contestava Eduardo Ferro Rodrigues em 2020, quando questionado pela TSF sobre se seria obrigatório o uso de máscara na sessão solene do Parlamento, numa altura em que Portugal registava quase 800 mortes por Covid-19.

Dois anos depois, numa sala cheia, praticamente não se viram máscaras nas bancadas. O primeiro-ministro, António Costa, foi dos poucos a usar máscara cirúrgica.

Como manda a tradição, os cravos vermelhos decoraram as bancadas. Muitos deputados usaram-nos na lapela, com alguns parlamentares a elegerem o vermelho como cor das gravatas e peças de vestuário.

Nas galerias, marcaram presença representantes da Associação 25 de Abril, entre os quais o seu presidente, Vasco Lourenço, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, o presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Vera Jardim, e muitos secretários de Estado.

Entre os convidados com lugar entre a bancada dos deputados e a do Governo, estiveram a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e os chefes militares dos três ramos.



Na tribuna vip, apenas esteve um presente um antigo Presidente da República: Ramalho Eanes, com a mulher Manuela Eanes. Presentes ainda os antigos presidentes da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues e Mota Amaral.