"Caminho de ascensão." Depois de 44 anos, PS conquista câmara de Ferreira do Zêzere ao PSD

Após 44 anos nas mãos do PSD, Bruno Gomes foi eleito presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere pelo Partido Socialista. Com promessa de trabalho e proximidade, Bruno Gomes revelou à TSF o segredo da vitória.

"As pessoas não querem propostas megalómanas, as pessoas querem é alguém que as defenda, que seja um promotor da resolução de problemas e eu ando por cá desde os meus 17 anos a fazer uma política ativa, de proximidade, a ser autêntico e a ter uma oposição construtiva", considera, sublinhando que "foi um caminho sempre de ascensão".

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista de Fernando Alves com Bruno Gomes 00:00 00:00

Para Bruno Gomes, o Partido Socialista "continua com uma grande vantagem no que toca aos municípios". "Houve um amenizar desse crescimento. É evidente que o nosso resultado foi em contraciclo, porque foi uma vitória categórica. Eu parti de uma derrota de 800 votos e agora ganhamos com 1200", explica.

Apesar de ontem ter sido "um dia duro" e de ter "dormido pouco", Bruno Gomes considera que "o Partido Socialista continua forte".

"Eu acredito muito no trabalho e acredito que quando temos muito empenho os resultados aparecem", finaliza.