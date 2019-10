Campanha do CDS termina sexta-feira às 15h00

© EPA

O CDS informou que vai terminar a campanha para as eleições legislativas às 15h00 de sexta-feira. O anúncio foi feito esta quinta-feira, no dia em que morreu um dos fundadores do partido, Diogo Freitas do Amaral.

Diogo Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira, aos 78 anos, vítima de uma doença oncológica. Estava internado desde dia 16 de setembro nos cuidados intermédios no Hospital da CUF, em Cascais.

Nascido na Póvoa de Varzim, de família vimaranense, em 21 de julho de 1941, doutorou-se em 1967 e ascendeu a catedrático em 1984. Foi conselheiro de Estado, Vice-Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro interino, duas vezes Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa Nacional.