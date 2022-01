Campanha eleitoral perto do fim. Costa aposta em Lisboa e Setúbal e Rio no Porto

Mais de 10 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro constam dos cadernos eleitorais para a escolha dos 230 deputados à Assembleia da República. No domingo, haverá 13.821 secções de voto abertas nos 308 municípios do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira.