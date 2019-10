"Campanha negra." Costa ataca direita após exaltar-se com popular

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Depois de se exaltar com um popular que o acusou de estar ausente, de férias, durante a tragédia de Pedrógão Grande, o primeiro-ministro disse que esta "é uma mentira que tem sido repetida" e que este homem foi "plantado".

Ouça a explicação de António Costa

"Eu estava cá e estive no meu lugar nas minhas funções", adiantou aos jornalistas. "Eu próprio fui ao encontro do presidente da câmara de Castanheira de Pêra."

O secretário-geral do PS, António Costa exaltou-se com um popular que o confrontou no Terreiro do Paço, em Lisboa. A conversa começou por ser amigável mas a conversa depressa "azedou".

O homem não identificado começou por dizer que sempre votou PS "independentemente das pessoas que lá estão" e, dizendo que neste momento estava "relutante", questionou António Costa sobre os incêndios de Pedrógão Grande, acusando o primeiro-ministro de estar nas suas "merecidas férias" e de não se ter deslocado ao local.

Costa não gostou, respondeu que essa afirmação era "mentira" e que interrompeu as férias para se deslocar a Pedrógão.

"No dia 18 de junho eu estava lá!", retorquiu o primeiro-ministro.

António Costa atribuiu a culpa do incidente à direita e disse tratarem-se de "fake news": "É vergonhoso quando a direita recorre a golpes tão baixos."

VEJA O MOMENTO DE TENSÃO

O primeiro-ministro sublinhou que este momento "marca, seguramente," a campanha e que demonstra "quem plantou aquele senhor para fazer aquilo".

"Há limites para tudo" disse António Costa, "mesmo para uma pessoa calma e serena", acrescentou. O primeiro-ministro criticou a propagação de "fake news", e rematou: "Eu não sei quem foi."

António Costa disse ainda sentir-se vítima de uma "campanha negra".