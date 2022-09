Canal Parlamento: 20 anos com a AR a partir de um ecrã

© Gerardo Santos / Global Imagens

Há 20 anos, a 18 de setembro de 2002, nascia o canal Parlamento (ou ARTV). Um canal televisivo que permite aos portugueses acompanhar, a partir de um ecrã, os trabalhos na Assembleia da República (AR) e a fiscalização ao Governo.

Em entrevista à TSF, o coordenador do canal, Francisco Feio, lembra que, no início, a ARTV começou "com câmaras na sala do plenário", pouco depois foram instaladas câmaras numa sala de comissões, "porque se achou que era suficiente". As reuniões "alargadas e internacionais", na sala do senado, obrigaram à instalação de mais meios, mas ainda longe do que se conhece hoje.

"Temos câmaras em dez salas de comissões e no auditório António de Almeida Santos, no edifício novo, além do plenário e do senado. Temos ainda a hipótese de transmitir uma reunião online, em qualquer parte do país ou do mundo", explica.

O canal Parlamento começou com três trabalhadores, hoje trabalham nas instalações da ARTV onze pessoas, e a evolução da tecnologia também permitiu dar passos em frente, das cassetes ao digital.

"Passámos das gravações tradicionais, com o armazenamento de cassetes, e temos cerca de 12500 cassetes armazenadas, para um arquivo digital que é muito mais funcional e nos permite recuperar conteúdos mais depressa", indica.

No cabo a emissão é 24 horas por dia, e na TDT funciona entre 10 a 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Na internet, não há limites, e com acesso a todo o arquivo do Parlamento.

"Uma das coisas que acontece na televisão tradicional é que as pessoas têm de ver o que estamos a dar. Neste caso, na internet, as pessoas podem escolher entre as várias reuniões que estão a ocorrer, e podem consultar o nosso arquivo quando querem. Ou seja, fazem a sua própria emissão", sublinha.

A pandemia foi um dos momentos críticos para os trabalhadores do canal, que teve de se reinventar para continuar a transmitir, mesmo quando os deputados fiscalizavam o Governo a partir de casa. A transmissão fez-se a partir de plataformas digitais, como o Skype.

E, quanto a queixas de telespectadores, em 20 anos, Francisco Feio reconhece que houve algumas: "Não pela forma, mas pelo conteúdo".

"Recebia, mas não pelo trabalho técnico do canal, mas pelo conteúdo. Aí tinha de dar o contacto do grupo parlamentar para fazerem as queixas. Nós não controlarmos o que os deputados dizem",

São 20 anos ao serviço da democracia, que permitem ao telespectador acompanhar de perto os trabalhos no Parlamento.