Candidato do PS ao Porto formalizou candidatura e diz ter "ótima" relação com Costa

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro © Estela Silva/Lusa

Por Lusa 02 Agosto, 2021 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato do PS ao Porto afirmou esta segunda-feira, em dia de formalização da sua candidatura, ter uma relação "ótima" com o secretário-geral do partido e primeiro-ministro António Costa, salientando estar mobilizado para "ganhar" a autarquia liderada por Rui Moreira.

"Eu também estive presente em Vila do Conde, como aliás todos os candidatos e presidentes de câmara em exercício no distrito do Porto. O secretário-geral do Partido Socialista não esteve em nenhuma apresentação individual, esteve presente em Vila do Conde (...). A minha relação com o secretário-geral António Costa é ótima, como sempre foi aliás, e não há aí qualquer questão", afirmou em declarações aos jornalistas à saída do Palácio da Justiça onde formalizou a sua candidatura.

António Costa não esteve presente na apresentação da candidatura à Câmara do Porto de Tiago Barbosa Ribeiro, tendo escolhido Vila do Conde para a apresentação dos candidatos ao distrito.

O nome de Tiago Barbosa Ribeiro surgiu depois do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, ter desistido, por não sentir apoio das bases do partido e de o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, se autoexcluir.

Aos jornalistas, Tiago Barbosa Ribeiro deixou, contudo, claro que o reforço da presença socialista no distrito do Porto, como é ambição de António Costa, implica, entre outros, "ganhar a Câmara Municipal do Porto e é para isso que o Partido Socialista está mobilizado".

"É para isso que estamos todos mobilizados e é para isso que vamos trabalhar", salientou.

No Porto, o PS apresenta-se a todos os órgãos municipais, num total de 311 candidatos.

"Este é um momento muito importante, nós hoje formalizamos a nossa candidatura a todos os órgãos autárquicos da cidade do porto, 311 candidatos e candidatas que vão lutar e demonstrar a alternativa de cidade que nós temos para o Porto e que nós defendemos para o Porto", afirmou.

Para o deputado, essa alternativa estrutura-se num conjunto de ideias, desde logo a habitação a custos acessíveis para as classes médias e necessária mudança na mobilidade da cidade do Porto que, entende, "está um caos".

Por outro lado, Tiago Barbosa Ribeiro considera que é necessário imprimir um nova dinâmica à economia da cidade no pós-pandemia, introduzindo novas práticas, melhorando a ligação à Academia e "aproveitando desde logo os fundos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] que estão aí e que a Câmara Municipal do Porto não está a aproveitar", acrescentou.

O candidato socialista defendeu ainda o Porto como uma cidade "amiga" dos casais jovens.

"Nós temos de trazer mais jovens para a cidade e para isso a cidade do Porto tem de ser uma cidade amiga dos mais jovens, desde logo com uma rede pública de creches, financiada pela Câmara do Porto, em articulação com estado central e em articulação com as IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social]", indicou, mostrando muito satisfeito com a mobilização em torno da sua candidatura para o Porto.

Tiago Barbosa Ribeiro salientou ainda que a sua candidatura vai para lá espaço político e ideológico do PS, do qual se destaca o seu mandatário, o engenheiro José António Barros.

"Um cidadão sem filiação partidária, mas que se associou a esta candidatura e que muito nos honra", disse.

A lista do PS à Câmara Municipal do Porto conta com seis homens e sete mulheres nos lugares efetivos, entre as quais deputada à Assembleia da República, Rosário Gamboa.

Para além de Tiago Barbosa Ribeiro, à Câmara do Porto são já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Bebiana Cunha (PAN), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), António Fonseca (Chega), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre) e a recandidatura do independente Rui Moreira.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU. As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.