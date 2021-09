Candidatos à Câmara de Lisboa em debate decisivo. Acompanhe aqui em direto

Por TSF 14 Setembro, 2021 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A sala do arquivo da Câmara de Lisboa é o palco do encontro entre os quatro candidatos à autarquia com representação no Executivo da capital. A Fernando Medina (PS), atual presidente e candidato a novo mandato na Câmara Municipal de Lisboa, juntam-se Beatriz Gomes Dias (BE), João Ferreira (CDU) e Carlos Moedas (Novos Tempos, liderada pelo PSD) para um debate, esta terça-feira na antena da TSF, a menos de duas semanas das eleições autárquicas. A questão da habitação e dos transportes serão os temas centrais.

As eleições autárquicas estão marcadas para dia 26.