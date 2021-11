Candidatura de Paulo Rangel reconhece derrota

Paulo Rangel © José Coelho/Lusa

A candidatura de Paulo Rangel reconheceu este sábado a derrota nas eleições diretas para a presidência do PSD, assumiu fonte oficial aos jornalistas.

O eurodeputado deverá fazer declarações à imprensa em breve. O atual líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel disputaram este sábado a presidência do partido, em eleições diretas em que podiam votar cerca de 46.000 militantes.

O 39.º Congresso do partido vai realizar-se entre 17 e 19 de dezembro, na Feira Internacional de Lisboa. Com este resultado, Rui Rio, que lidera o PSD desde janeiro de 2018, manter-se-á como o 18.º presidente do partido.