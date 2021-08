Candidatura do PS ao município de Viseu tem cartaz de campanha em Lisboa

© DR

Em Lisboa não há apenas outdoors de campanha dos candidatos à Câmara da capital. Também o cabeça de lista do PS ao município de Viseu, que fica a cerca de 300 quilómetros de distância, decidiu colocar um cartaz na rua. Está na Segunda Circular, junto ao aeroporto.

No outdoor pode ler-se "Viseu com voz nos centros de decisão". A cara e o nome do candidato João Azevedo também são bem visíveis.

"É uma forma de fazemos marketing territorial. Viseu tem que estar na liderança regional, potenciando esta cidade e este concelho a nível nacional e até internacional e, portanto, aproveitamos o momento para colocar Viseu no patamar principal da discussão política do país", justifica o candidato e também deputado na Assembleia da República.

João Azevedo salienta ainda que a ideia principal "é promover Viseu nos centros de decisão".

O outdoor que se encontra na Segunda Circular é o único que foi colocado fora do concelho viseense. O socialista considera esta uma estratégia política "inédita".

"Esta ideia original representa políticas de presente para o futuro. A ideia do passado é aquilo que nunca foi feito nesta matéria", afirma, lançando uma farpa a Fernando Ruas, candidato do PSD, que esteve 24 anos à frente da Câmara de Viseu.

Na criação, transporte, colocação e depois remoção do cartaz em Lisboa a candidatura socialista prevê gastar 900 euros mais IVA.