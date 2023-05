Carla Castro demite-se da vice-presidência do grupo parlamentar da IL

Carla Castro © António Pedro Santos/Lusa

Por Cátia Carmo 05 Maio, 2023 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Carla Castro apresentou, esta sexta-feira, demissão da vice-presidência do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal por considerar que não está a ter "efetivo exercício" do cargo, ficando de fora da participação na estratégia, comunicação e gestão do partido.

"Não sendo o que está a acontecer e não estando na política por cargos, apresentei a minha demissão. Comunico este facto por sentir um dever de informação", escreveu Carla Castro nas redes sociais.

Apesar da demissão, Carla Castro sublinha que é "muito importante" manter a união dentro do partido e pede que, numa altura em que se cumprem cem dias de Rui Rocha à frente da IL, o partido se centre nas promessas eleitorais que tem por cumprir.

"Um partido para crescer e uma enorme necessidade de ajudar a tornar Portugal Mais Liberal: contam comigo e não obsta a nada no orgulho e honra em trabalhar, todos os dias, colaborativamente, em prol dos compromissos para um Portugal Mais Liberal. Seguimos a trabalhar", rematou a deputada da IL.

A 22 de janeiro, na primeira vez na sua história em que teve mais do que uma lista à liderança, o novo presidente dos liberais, Rui Rocha, conseguiu 51,7% votos dos membros inscritos, enquanto a lista de Carla Castro teve 44% dos votos, e a de José Cardoso 4,3%.

A convenção da IL foi uma reunião longa, crispada e dividida, mas apesar das trocas de acusações e do ambiente tenso, Rui Rocha e Carla Castro cumprimentaram-se no final e a deputada garantiu então à Lusa que não seria oposição ao novo presidente, com quem disse que iria colaborar, considerando que o partido sai da convenção "mais forte" e "não vai voltar a ser o mesmo".

Poucos dias depois da convenção, a 26 de janeiro, o Grupo Parlamentar da IL decidiu renovar a confiança no seu presidente e na vice-presidente, Rodrigo Saraiva e Carla Castro, respetivamente, que tinham colocado os lugares à disposição na sequência das eleições internas.

"Quer eu quer a Carla Castro, portanto o presidente do grupo parlamentar e a vice-presidente do grupo parlamentar, colocámos ao restante grupo parlamentar os nossos lugares à disposição dentro desta reorganização que iríamos fazer e de forma unânime o grupo parlamentar renovou a confiança para que continuássemos ambos em funções", afirmou nesse dia à Lusa.