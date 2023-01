Em debate na TSF entre os três candidatos à liderança da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha traçou uma linha vermelha ao Chega, e quer "uma cláusula e um compromisso" com o PSD, embora não defina se, com ele, a IL será um partido de Governo. Já Carla Castro e José Cardoso são diretos: com eles, o partido vai para o Governo.

Num debate aceso, principalmente entre os dois candidatos que entraram na corrida mais cedo, Rui Rocha e Carla Castro, os também deputados assumiram as diferenças até na política interna: Rui Rocha diz que a adversária não consegue explicar o modelo de financiamento que defende para os núcleos, Carla Castro critica Rui Rocha por não definir, desde já, se vai ou não retirar o poder de voto da comissão executiva nos conselhos nacionais.

Nos Açores, os liberais têm um acordo que dá suporte ao Governo de direita, que retirou o PS do poder, mas Rui Rocha volta a garantir que, se fosse líder, "não teria assinado o acordo". Por outro lado, Carla Castro e José Cardoso entendem que o acordo "foi bom para os Açores" e admitem replicar o entendimento na Madeira e no continente.

Ouça o essencial do debate com os três candidatos à liderança da IL na TSF 00:00 00:00

Uma eventual aliança pós-eleitoral, na opinião de Rui Rocha, "neste momento só será possível com o PSD", mas com "um caderno de encargos muito definido", como, por exemplo, "limites à carga fiscal e revisão do sistema eleitoral".

"Qualquer acordo tem de ter uma cláusula e um compromisso que não há acordos com partidos extremistas", como aconteceu nos Açores. Rui Rocha diz que o Chega não conta "nem nos Açores, nem no continente".

Carla Castro, embora desafiada por Rui Rocha a esclarecer qual a posição em relação ao partido de André Ventura, diz apenas que "o acordo é com o PSD" e, caso haja incumprimento, "nós imediatamente saímos".

José Cardoso defende a mesma ideia de Carla Castro, destacando "o bom acordo" que o partido conseguiu nos Açores, que "deve ser replicado sempre".

"Sempre que a IL conseguir influenciar o Governo, assino por baixo", diz, esperando que "apareçam outras forças para ver se isto equilibra e se o bipartidarismo acaba".

Partido de protesto ou de Governo?

Ao contrário de Carla Castro e de José Cardoso, o deputado liberal não assume se o partido deve assumir uma postura de "protesto ou de Governo", admitindo até quer "convocar manifestações sempre que for politicamente oportuno".

"Aquilo que nos queremos é influenciar determinantemente o poder. Podemos ser a terceira força política e termos oito ou nove por cento dos votos. Isso não muda", disse, numa crítica aos objetivos de Carla Castro, que quer "a IL como a terça força política".

José Cardoso assume, por outro lado, que o partido "tem que ser Governo": "Isso vai trazer-nos decisões muito difíceis, mas prefiro passar por isso".

"No dia em que a IL tiver oportunidade de influenciar o Governo e abdicar, com o seu bairrismo, como muitos outros fizeram, acabamos", atira.

E, no mesmo sentido, Carla Castro responde diretamente à questão: "Claramente que sim". "Se tivermos força suficiente para fazermos parte da solução governativa, seremos mais capazes de influenciar", acrescenta.

Casos e casinhos: Carla Castro pede transparência

Quanto aos "casos e casinhos", depois de ser noticiado que a mulher do líder parlamentar foi contratada para assessor o partido, os candidatos admite que as polémicas não dignificam os liberais, e Rui Rocha promete mesmo levar o caso aos conselheiro, embora o defina como "um não-assunto".

Rui Rocha lembra que "todos sabiam", na comissão executiva, que a mulher do líder parlamentar tinha sido contratada para o partido, desafiando Carla Castro "a dizer o que pensa". Ainda assim, o candidato levará o tema ao conselho nacional, "para que todos se possam pronunciar".

"Vou perguntar se faz sentido continuar com esse acordo e eles decidirão", diz.

Carla Castro pede "mais transparência", lamentando que o partido "volte sempre a falar da centralização e da transparência". A candidata "vai ponderar" a implementação de um código de conduta.

Já José Cardoso, tal como Rui Rocha, vai levar o assunto ao conselho nacional e lembra que "defende o mesmo há três anos". "É necessária uma política de remunerações, que tem de ser decidida pelo órgão que escrutina, que é o conselho nacional.