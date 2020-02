© Fernando Fontes/Global Imagens

Por TSF 05 Fevereiro, 2020 • 19:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PS abre a porta da demissão do Governo, caso se confirme a aprovação da proposta do PSD que prevê a redução do IVA da eletricidade dos 23% para os 6%.

"Se essa solução for aprovada, acho que o Orçamento do Estado ficará desvirtuado e muito dificilmente exequível para manter o equilíbrio inicialmente proposto, pelo que será necessário ponderar seriamente o que fazer", diz Carlos César, em declarações ao jornal Público.

A proposta do PSD já tem o apoio do Bloco de Esquerda.