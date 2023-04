Carlos César defende que Costa deve ponderar "algum refrescamento" do Governo

© Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

O presidente do PS, Carlos César, aconselha o primeiro-ministro António Costa a avaliar "setor a setor" se há necessidade de "algum refrescamento" no Governo.

Em entrevista ao Público, o socialista diz ser "importante" que o primeiro-ministro "se mantenha com grande atenção para a necessidade de, digamos, ver ministério a Ministério e setor a setor se há ou não a necessidade de algum refrescamento".

Perante mais uma polémica no Governo, esta a envolver o ministro João Galamba e o ex-adjunto Frederico Pinheiro, mas também ponderando todas as outras que têm vindo a público, Carlos César admite que alguns ministros podem estar aquém do que era esperado.

"Este Governo tem bons ministros e boas ministras. Claro que para mim, como para outras pessoas, com certeza alguns desses ministros ou ministras não cumpriram as expectativas que nós tínhamos, outros superaram-nas", assinalou. Ainda assim, essa é uma avaliação que "deve ser feita pelo primeiro-ministro, que trabalha diariamente com eles".

Sobre o caso em que João Galamba se vê agora envolvido, Carlos César vê uma situação "um pouco caricata e um pouco imprópria no âmbito governamental", mas espera que "seja ultrapassada e que não constitua mais um destes casos que têm animado negativamente a imagem do Governo".