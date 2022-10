Carlos César recorda Adriano Moreira: "Participou ativa e construtivamente" na democracia

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por Francisco Nascimento 23 Outubro, 2022 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PS, Carlos César, sublinha que Adriano Moreira "se encontrou com o Portugal democrático em que participou ativa e construtivamente", depois de ter sido ministro do Governo de Salazar, onde teve "uma colaboração influente".

Numa mensagem nas redes sociais, o socialista recorda o antigo presidente do CDS-PP como "uma referência da vida política portuguesa e um académico": "Um especialista em Relações Internacionais, em Segurança e Defesa Nacional que fez escola e deixou obra relevante".

Carlos César revela que, depois de ter sido presidente do Governo regional dos Açores, conviveu com Adriano Moreira "em várias ocasiões". Em todos esses momentos, "aprendeu sempre, mesmo quando não concordava, o que era frequente, com o que dele ouvia".

O presidente do PS termina a mensagem, deixando uma palavra para a deputada socialista Isabel Moreira, filha de Adriano Moreira: "Um beijinho e a minha manifestação de pesar junto da sua família".

Adriano Moreira morreu este domingo aos cem anos. Celebrou o 100. º aniversário a 6 de setembro, ocasião em que foi homenageado pelo Presidente da República que o classificou como como um homem com "traços de génio" que chegou sempre cedo ou tarde demais.