Por Por Pedro Cruz (TSF) e Rosália Amorim (DN) 18 Nov, 2022 • 09:22

Fernando Teixeira dos Santos defende Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, e não vê que haja sinal de conspiração no livro O Governador, a cujo lançamento assistiu (foi dos poucos socialistas presentes). "É um testemunho" de alguém que "nos merece respeito", sublinha.

"Pela primeira vez na nossa história, houve um governador que ousou pôr em causa a manutenção de alguém como Ricardo Salgado à frente de um banco importante como era o BES", destaca o antigo ministro das Finanças no governo de José Sócrates em entrevista à TSF e ao DN.

"Acho que foi muito corajoso, acho que ele e a instituição que ele representava tiveram muita coragem para afrontar alguém como Ricardo Salgado, uma pessoa com poder financeiro e com influência. Ele teve essa ousadia e, no meu entender, acho que isso é um sinal de determinação da entidade de supervisão perante um grande banco."

