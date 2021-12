Carlos Guimarães Pinto cabeça de lista da IL pelo Porto

© Miguel A. Lopes/Lusa

O antigo presidente da Iniciativa Liberal (IL) e economista, Carlos Guimarães Pinto, é o primeiro nome da lista do partido pelo círculo eleitoral do Porto, apurou a TSF. Guimarães Pinto repete a nomeação de 2019, quando o partido elegeu um deputado pelo círculo de Lisboa.

Os liberais estão reunidos, esta noite, em Conselho Nacional para discutir e votar a lista de deputados apresentada pela comissão executiva. Esta é a segunda tentativa de Carlos Guimarães Pinto para chegar ao Parlamento, depois de ter deixado a liderança do partido em 2019 para dar espaço ao deputado eleito: João Cotrim de Figueiredo.

De acordo com a lista de candidatos, a que a TSF teve acesso, João Cotrim de Figueiredo aparece como cabeça de lista por Lisboa. O segundo lugar é de Carla Castro, economista e doutorada em gestão que coordena o Gabinete de Estudos da IL, e o terceiro nome é Rodrigo Saraiva, membro número dois do partido, consultor de comunicação e chefe de gabinete no Parlamento.

No Porto, além de Guimarães Pinto, a comissão executivo propõe a jovem Patrícia Gilvaz, de 24 anos e licenciada em Direito, antiga presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

O antigo candidato às eleições presidenciais, Tiago Mayan Gonçalves, era apontado como um dos possíveis candidatos, mas fica fora da lista, confirmou a TSF. Em entrevista, à margem da VI convenção do partido, Tiago Mayan Gonçalves garantiu que "vai participar na campanha para as eleições legislativas, como candidato ou militante de base".

IL chama Nuno Garoupa para a lista

O partido aposta em Nuno Garoupa para o círculo fora da Europa. O professor universitário, que reside nos Estados Unidos, foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Em Braga, o cabeça de lista é o membro do partido Rui Rocha, de 51 anos, gestor de recursos humanos. A gestora de Marketing Joana Cordeiro, de 37 anos, lidera os liberais em Setúbal e o círculo eleitoral de Aveiro repete o nome de 2019: Cristiano Santos, de 36 anos, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria.

Os objetivos para as legislativas estão traçados e foram apresentados na moção de estratégia global que João Cotrim de Figueiredo levou à VI convenção: conseguir cinco deputados, com a "eleição de cinco deputados, nos distritos de Lisboa e Porto e com possibilidades também em Braga, Setúbal e Aveiro".

A IL conseguiu 1,29% de votos em 2019, e quer subir para "4,5% dos votos a nível nacional". Na convenção do partido, João Cotrim de Figueiredo piscou o olho aos descontentes à direita, e referiu que "o voto mais útil é na IL".

"Sempre que vos perguntarem o que a Iniciativa Liberal traz de novo, traz este desapego, a energia e vontade de fazer política de forma diferente. No poder ou na oposição, o voto mais útil é na IL", atirou.

O líder liberal assumiu ainda que, "mais tarde ou mais cedo", a IL chegará ao poder, "sem pressas e sem negociar cargos".

"Nunca esquecer: a IL é um partido político, e por isso quer mudar o estado das coisas, e exercer o poder. Não temos pressas, não trocaremos convicções por cargos, mas seremos poder em Portugal", garantiu.

Em atualização