Carlos Moedas candidato a Lisboa. Rui Rio já confirmou

Carlos Moedas, antigo comissário europeu © Fernando Fontes / Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 25 Fevereiro, 2021 • 18:49

"A decisão é sim: Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa". As palavras são de Rui Rio numa declaração à imprensa, sem perguntas, remetendo-as para a próxima semana.

Com o ex-comissário europeu ao lado, Rui Rio destaca que sempre achou "que a melhor solução era o engenheiro Carlos Moedas". E assim foi, pondo fim à "enorme pressão e especulação dos últimos dias".

A notícia começou a circular a meio da tarde com o anúncio da reunião que não foi inocente. A direção do PSD queria que se soubesse que Rui Rio estava reunido com Carlos Moedas. Em cima da mesa? A candidatura à Câmara de Lisboa e que Moedas já tinha aceitado, sabe a TSF.

O nome do antigo comissário europeu já há semanas que ganhava força nos bastidores do partido, mas todas as abordagens oficiais (e oficiosas) nunca garantiram à TSF que ele seria, de facto, o candidato à Câmara de Lisboa para tentar derrotar Fernando Medina.

A reviravolta acontece agora com o ex-secretário de Estado de Passos Coelho a dar o "sim" para ser o candidato à maior autarquia do país. Aliás, Rui Rio diz até que foi o próprio Carlos Moedas quem entendeu antecipar esta comunicação para terminar com a especulação.

Para o presidente do PSD, o partido era obrigado a apresentar "uma candidatura forte" na capital para que os lisboetas possam escolher, defendendo que a opção Moedas era a melhor solução de todas.

Diz ainda o presidente do PSD que, quase atropelou o Presidente da República na comunicação ao país, que para a semana Carlos Moedas responderá às dúvidas dos jornalistas, fazendo apenas uma declaração sem responder a questões.

Tendo ainda em conta que o partido tem um acordo-quadro com o CDS, Rio também sublinhou que já tinha informado Francisco Rodrigues dos Santos da decisão dos sociais-democratas em avançar com Moedas para a maior câmara do país.