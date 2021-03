Carlos Moedas? "Limito-me a ser presidente da Câmara de Lisboa"

© Rodrigo Antunes/Lusa

Fernando Medina recusa falar em eleições autárquicas, e lembra que tem um programa para cumprir como presidente da Câmara de Lisboa. Carlos Moedas apresentou na quinta-feira, oficialmente, a candidatura à autarquia da capital.

Em declarações aos jornalistas, na inauguração da nova unidade de vacinação em Lisboa, nas Olaias, o autarca lembrou que está mandatado pelos lisboetas.

"Estamos muito longe das eleições autárquicas, cada um escolhe o momento das suas declarações. Eu não vou fazer nenhum comentário. Limito-me a fazer o meu programa como presidente da Câmara de Lisboa, como concretizar o plano de vacinação", disse.

Carlos Moedas explicou, na quinta-feira, que se apresenta como candidato "pelos lisboetas", com um projeto "diferente" para a cidade que diz ser a da sua vida e com o objetivo de congregar as forças "não socialistas, moderadas e progressistas" da cidade e derrotar o PS, na autarquia há 14 anos.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS, criticou a falta de "conexão entre a cidade e as pessoas". Moedas afirmou que Lisboa "não está a ser pensada para as pessoas, nem para as famílias".

Lisboa com novo espaço de vacinação para Covid-19

A capital tem a partir desta sexta-feira um novo centro de vacinação, nas Olaias. São já sete unidades em Lisboa. O autarca lisboeta inaugurou o espaço, e revelou que, numa primeira fase, vão vão ser vacinadas 190 pessoas por dia.

"Já foram vacinadas cerca oito mil pessoas nas unidades existentes. Esperamos que hoje mais 190 lisboetas, desta zona central da cidade, possam receber a sua vacina. O ritmo será adequado em função dos grupos etários e das necessidades de expansão", explicou.

Portugal administrou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a mais 168.798 pessoas, na última semana, e deu a segunda dose a outras 15.134.

Os dados constam do relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, que dá conta de que há já um total de 603.486 portugueses que receberam pelo menos uma dose da vacina e que, deles, 265.281 já completaram o processo de vacinação ao receber uma segunda dose.