Cartazes do PS vandalizados em Setúbal. Partido apresenta queixa-crime

Por Francisco Nascimento 20 Fevereiro, 2023 • 14:01

O PS denuncia que 16 cartazes partidários colocados no município de Setúbal, contra "a expansão abusiva do estacionamento tarifado", foram vandalizados por "criminosos que encontram no vandalismo a forma de expressar o seu apoio".

O partido já apresentou "queixa-crime junto das autoridades competentes" e vai repor os cartazes vandalizados "as vezes que forem necessárias".

"O Partido Socialista é um dos partidos fundadores da democracia e tem na sua génese a ética republicana. Não aceitamos que criminosos de delito comum ponham em causa, inspirados em modelos salazarentos ou norte coreanos, os valores democráticos pelos quais centenas de mulheres e homens deram a sua vida", lê-se em comunicado.

Os socialistas vão continuar a defender a revisão do contrato de concessão do estacionamento tarifado", lembrando que são os munícipes que têm o direito de fazer a avaliação da gestão autárquica, que é liderada pelo PCP.

"A democracia não pertence aos partidos nem aos atores políticos, mas sim aos cidadãos", acrescentam.

O partido deixa ainda um aviso aos autores, em tom irónico: Se pretenderem reincidir no crime que cometeram, aconselhamos que tragam moedas suficientes para alimentar os parquímetros de que tanto parecem gostar".