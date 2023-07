PJ faz buscas em casa de Rui Rio e na sede nacional do PSD

Rui Rio, antigo líder do PSD © Estela Silva/Lusa

O ex-presidente do PSD Rui Rio e outros dirigentes social-democratas estão a ser alvo de buscas esta manhã pela Polícia Judiciária, por suspeitas de crimes de peculato e abuso de poderes por alegada utilização indevida de dinheiros públicos.

O PSD confirma que as buscas passam pela casa do ex-presidente do partido, no Porto e pela sede nacional do PSD e pelas sedes distritais do PSD em Lisboa e Porto.

Segundo avançou a CNN Portugal, o Ministério Público considera ter "fortes indícios" de crimes no exercício de cargos políticos, sendo Rui Rio um dos principais visados. Ainda, as casas de outros suspeitos, como é o caso do deputado social-democrata Hugo Carneiro, também são alvo de buscas.

"Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso, visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021", lê-se numa nota do PSD enviada às redações, que adianta que o partido "prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais".

Em causa estão suspeitas de um esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República, exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares.

Rui Rio foi presidente do PSD entre fevereiro de 2018 e julho de 2022, tendo acumulado com a presidência do grupo parlamentar entre novembro de 2019 e setembro de 2020.

Depois de notícias na revista Sábado, que noticiava o processo constituído a partir de denúncias internas do PSD, em julho de 2020 a associação cívica Transparência e Integridade pediu explicações ao conselho de administração da Assembleia da República sobre possíveis casos de funcionários pagos pelo parlamento que prestam serviço nas sedes dos partidos.

A Transparência e Integridade pediu dados sobre o número total de funcionários de apoio aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e não inscritos, quantos deles prestam funções fora do parlamento, "por exemplo destacados nas sedes partidárias", e que mecanismos de controlo tem a Assembleia da República sobre o local de trabalho dos funcionários, bem como dados relacionados com estas possíveis circunstâncias laborais.

"Há demasiados anos o parlamento convive em silêncio com suspeitas e denúncias de que funcionários que são pagos para apoiar o trabalho da Assembleia acabam desviados pelos partidos para fazerem trabalho estritamente partidário, nas suas sedes, sem qualquer ligação com as funções do Parlamento", denunciava esta associação.

Notícia em atualização