Cascais lança semáforo para evitar filas na vacinação

A Câmara Municipal de Cascais vai criar um semáforo para que se perceba qual é a melhor altura para receber a vacina.

O presidente da autarquia, Carlos Carreiras, conta à TSF que nos últimos dias as filas têm aumentado, sobretudo desde o fim de semana com o início da modalidade casa aberta para maiores de 45 anos.

É preciso encontrar uma solução que minimize o problema e em Cascais a ideia é usar um semáforo quer para os maiores de 45 anos quer para aqueles que vão receber a segunda dose da vacina da AstraZeneca.​​​​​

O semáforo estará disponível esta terça-feira, em tempo real, para cada um dos dois centros de vacinação do concelho de Cascais. Carlos Carreiras diz que, por norma, há horas em que as pessoas procuram menos as vacinas, nomeadamente ao final do dia ou à hora de almoço.

Gouveia e Melo, o responsável pela vacinação contra a Covid-19 a nível nacional, afirmou esta segunda-feira que a possibilidade de longas filas nos centros de vacinação era expectável devido ao aumento do ritmo do processo, mas reconheceu que é um problema que terá de ser resolvido.

