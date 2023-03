Caso Alexandra Reis: maioria defende que Medina devia ter sido demitido

Alexandra Reis © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Na semana em que a TAP regressou aos resultados positivos, depois de aplicado o plano de reestruturação, a nota da sondagem é negativa seja para a administração demissionária, seja para o ministro das Finanças Fernando Medina.

Apesar de António Costa defender que Medina não teve conhecimento, nem intervenção no processo de indemnização de Alexandra Reis, 55% dos inquiridos, incluindo quase metade dos votantes no PS, consideram que o ministro das Finanças devia ter sido demitido. Nesta opinião parece pesar o facto de Fernando Medina ter convidado a antiga gestora para a equipa das Finanças.

No global, 27% defendem que António Costa fez bem em manter Medina no Governo e 18% não expressam opinião.

Ainda mais expressiva, 66%, é a percentagem daqueles que concordam com a demissão de dois membros do topo da companhia aérea. Apenas 14% discordam da saída da presidente executiva e do presidente do conselho de administração.

Questionados sobre os moldes em que deve ocorrer a privatização da TAP, 30% consideram que a solução que melhor salvaguarda os interesses do país será um preço que compense o valor dos apoios concedidos, apenas 17% não colocam esta fasquia e defendem a venda mesmo abaixo dos gastos efetuados.

Mas em segundo lugar das opções, com 27%, está a hipótese de a TAP ser privatizada mantendo-se o Estado como acionista, enquanto para 16% a companhia aérea deve permanecer na esfera do Estado.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a TAP. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 março. Foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.