Caso Alexandra Reis. Ventura diz ser "impossível" Medina e Pedro Nuno não saberem de indemnização

André Ventura acusou, esta quarta-feira, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina de encobrimento, no caso da saída da agora ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, da administração da TAP.

Em declarações aos jornalistas, esta tarde, à margem de uma visita ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, o líder do Chega afirmou ser impossível que os ministros das Finanças e das Infraestruturas não soubessem dos detalhes do fim do contrato de Alexandra Reis na transportadora aérea.

"Acho impossível! Isto é sinal de que está a haver alguma espécie de encobrimento, e é esse encobrimento que temos de perceber o que é. Porque é que estamos a encobrir esta situação?", questionou André Ventura.

"Sabemos quem é que está a encobrir: é o ministro das Finanças e é o ministro das Infraestruturas - retirando eu, para já, António Costa disto, porque não temos elementos que nos façam essa ligação", declarou.

Para o presidente do Chega, os ministros em causa, em particular Pedro Nuno Santos, saem da situação "muito fragilizados", mas também a TAP. André Ventura considera que a atual administração mentiu e, por isso, tem de haver consequências.

"Na nossa perspetiva, a administração da TAP não tem nenhumas condições de continuar em funções, depois disto. Mentiu ao regulador - e isto é grave, o Ministério Público devia ver se não estamos perante um crime de falsas declarações ou manipulação de mercado. Mentiu ao país - porque o país tinha aquela informação. E depois tentou corrigir", nota Ventura.

O líder do Chega deixa ainda críticas ao Presidente da República, que acusa de "perder a moral", ao querer "defender" o Governo.

"É uma trapalhada atrás de trapalhada. Quis lançar-se logo na defesa do Governo; à noite, já com informação mais séria, percebeu que tinha feito mal. Voltou atrás, a exigir explicações e a pressionar o Governo, e perdeu a moral toda para continuar a falar neste caso. O que é que anda a fazer o Presidente da República num caso destes?", ataca.