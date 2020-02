Caso de Tancos. Ex-porta-voz da PJ Militar prescinde de fazer declarações

O ex-porta voz da PJ Militar está acusado de associação criminosa, tráfico de armas, denegação de justiça e prevaricação, entre outros crimes © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 07 Fevereiro, 2020 • 19:59

O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) e arguido no processo de Tancos, major Vasco Brazão, prescindiu de prestar declarações que estavam marcadas para segunda-feira, na fase de instrução. Um despacho desta sexta-feira do juiz Carlos Alexandre refere que Vasco Brazão informou na quinta-feira o tribunal de que não pretendia prestar declarações nesta fase, ficando a sessão de segunda-feira sem efeito.

O ex-porta voz da PJ Militar está acusado de associação criminosa, tráfico de armas, denegação de justiça e prevaricação, entre outros crimes e foi, segundo o Ministério Público, um dos mentores da encenação para recuperar as armas furtadas nos paióis de Tancos.

O processo de Tancos tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-diretor da PJM Luís Vieira e o antigo fuzileiro João Paulino, este apontado como cabecilha do furto das armas. Em causa no processo estão crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

O caso do furto das armas foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a alegada recuperação do material de guerra ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a PJM, em colaboração com elementos da GNR de Loulé.