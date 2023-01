Caso TAP: Costa garante que Medina "não está em causa" e "fez o que devia fazer"

© Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que, "de modo algum", está em causa a continuidade de Fernando Medina no Governo e defendeu que o ministro das Finanças "fez aquilo que devia" quando convidou Alexandra Reis a demitir-se.

Em conferência de imprensa, questionado pelos jornalistas sobre a continuidade de Fernando Medina como ministro das Finanças por ter escolhido, há um mês, Alexandra Reis para o cargo de secretária de Estado do Tesouro, Costa afastou fragilidades.

"Gostaria de deixar absolutamente claro que não está de modo algum em causa o ministro das Finanças. Quando tomou conhecimento de uma situação que tinha a ver com a atribuição de uma indemnização que, independentemente da sua legalidade chocou o país, o ministro das Finanças fez aquilo que devia fazer", respondeu o líder do executivo.

Fernando Medina, referiu António Costa, "convidou a secretária de Estado [Alexandra Reis] a demitir-se - e demitiu".

"Foi o que o ministro das Finanças fez. Na quarta-feira, conjuntamente com outros membros do Governo, tomará posse o membro do Governo que irá substituir a engenheira Alexandra Reis", declarou o primeiro-ministro.

António Costa falou esta segunda-feira cerca de duas horas após ter sido conhecida uma remodelação no executivo para substituir o ministro das Infraestruturas demissionário, Pedro Nuno Santos.

O primeiro-ministro escolheu os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente.

Com esta opção, aceite pelo Presidente da República, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.